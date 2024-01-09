Ринок праці: яких спеціалістів шукають і де пропонують найбільші зарплати

Ринок праці відновлюється після початку великої війни. Протягом 2023 року кількість вакансій на популярних агрегаторах для пошуку роботи зростала. Хоча частина територій залишається тимчасово окупованою, ринок праці за кількістю вакансій наближається до рівня, що фіксувався до початку великої війни.

У 2023 році також запустився новий напрямок на сайтах з пошуку роботи – військовий рекрутинг. Підрозділи можуть розміщувати свої вакансії, а люди – знати, на яку спеціальність та в яку частину можуть потрапити.

Вакансій стало більше, але ще недостатньо

Знайти роботу мало б стати простіше, адже кількість вакансій порівняно з 2023 роком помітно зросла. Проте стало більше й людей, які шукають роботу. За даними Work.ua, кількість вакансій збільшилася з 59,5 тис в січні 2023 року до 101 467 в листопаді і до 75,5 тис в січні 2024 року, резюме – з 4 млн до 4,3 млн.

"Для порівняння: у лютому 2022 року на сайті Work.ua було розміщено 106 746 вакансій. Якщо врахувати, що частина території України тимчасово окупована і на цих територіях, звісно ж, ми не маємо вакансій, то кількість пропозицій роботи зараз перебуває на довоєнному рівні", – наголошують аналітики Work.ua.

Реклама:

Експерти відзначають нерівномірне відновлення ринку. Так, у листопаді 2023 року відновлення ринку праці в Івано-Франківській області становило 183%. Тобто роботи було майже вдвічі більше, ніж до початку великої війни. А в Херсонській області є лише 18% вакансій від кількості, зафіксованої в лютому 2022 року.

Також у певних категоріях спостерігається диспропорція між вакансіями і резюме.

"На ринку праці відчутний брак робітничих професій та лікарів. Натомість надвисока конкуренція на віддалені професії: верстальник, тестувальник, вебдизайнер, копірайтер, ретушер, відеомонтажер. У деяких галузях дефіцит кадрів, у деяких – надвисока конкуренція серед шукачів", – додали аналітики.

На платформі Robota.ua вакансій понад 82,6 тис, що майже удвічі більше, ніж було в січні 2023 року. Зросла і кількість резюме: з 4,7 млн до понад 5,1 млн.

Пропозицій від Державного центру зайнятості теж побільшало: у січні 2023 року база центру містила 20,5 тис вакансій, у грудні – 49,3 тис. Натомість на ринку фрилансу спеціалістів ставало менше. За даними Freelancehunt, у 2023 році приріст числа фрилансерів становив 23%, а у 2022 році – 33%.

"У 2022 році через початок великої війни був сильний потік фахівців. Спеціалісти переходили в онлайн. Зараз зростання сповільнилося, але українці активно продовжують переходити на фриланс", – пояснили у Freelancehunt.

Із замовниками інша ситуація: у 2022 році їх стало на 12% більше, у 2023 році – на 14%. Така динаміка зумовлена підвищенням попиту на ІТ-послуги.

Як і в попередні роки, фрилансери найчастіше обирають роботу з дизайном та артом (28,9%), текстами (19,7%) і програмуванням (19,2%).

Де найбільше вакансій

Традиційно найбільш затребуваними серед роботодавців є менеджери, консультанти, адміністратори та бухгалтери. Якщо порівнювати десятку лідерів за посадами на Work.ua з показниками 2023 року, то вона залишилася майже без змін. Лише помітно зросла кількість вакансій та змінилися місця в рейтингу.

Найпопулярніші категорії за вакансіями також утримують свої позиції. У трійці лідерів – сфера обслуговування, робочі спеціальності, продажі та закупівлі.

На Robota.ua працедавці шукають торговців, продавців та робітників. Найменше вакансій, як і у 2023 році, серед морських спеціальностей (160). Однак їх специфіка змінилася: з’явилося більше вакансій для портових експедиторів, тальманів (обліковці вантажів) та крюїнг-менеджерів. На Work.ua найменше роботи в категоріях "Страхування" (165) та "Нерухомість" (519).

Аналітики Work.ua кажуть, що найвища конкуренція серед шукачів спостерігалася за віддалену роботу та посади в IT. "Третину вакансій у 2023 році пропонували роботодавці Київщини. Причому в Київській області розмістили таку ж кількість вакансій, як у 18 інших областях України разом узятих", – розповіли у Work.ua.

Серед міст-мільйонників Київ лідирує за кількістю вакансій, маючи понад 21 тис пропозицій від роботодавців. Найближче до столиці наблизилися Львів (майже 6 тис вакансій) та Дніпро (5,3 тис вакансій). Водночас і шукачів роботи в цих містах найбільше – понад 1,13 млн в Києві, 285 тис у Дніпрі та 250 тис у Львові.

Зарплати зростають: де платять найбільше

За даними Держстату, середня зарплата в Україні в третьому кварталі 2023 року становила майже 18 тис грн, 2022 року – 14,6 тис грн. Водночас Кабмін розраховує на зростання зарплат в Україні в наступні три роки приблизно на третину за одночасного зменшення рівня безробіття та зниження інфляції.

В уряді прогнозують, що у 2024 році середньомісячна зарплата становитиме 21,8 тис грн, у 2025 році – 25,7 тис грн, у 2026 році – 30,3 тис грн.

Сайти з пошуку роботи підрахували, що середня зарплата в Україні на початку 2023 року становила близько 15 тис грн, а на початку 2024 року – 19 тис грн.

За даними Work.ua, у Херсоні вона становила 22,5 тис грн, у Києві – 21,5 тис грн, у Львові – 20 тис грн, у Дніпрі – 19 тис грн. Першість Херсона обумовлена вакансіями для військових або людей з дотичними професіями. Найнижчі середні зарплати пропонують у Сумах (14,4 тис грн) та Кривому Розі (15 тис грн).

Якщо розглядати середні зарплати за категоріями, то найвищу платню можуть отримувати працівники у сфері IT. На Work.ua можна знайти пропозиції роботи в цій галузі із середньою зарплатою 110 тис грн. Серед тих, у кого найбільше зросли доходи за 2023 рік, – Net-програмісти (з 56,2 тис грн до 70 тис грн). Вищі за середні зарплати також у сферах нерухомості, транспорту та продажів.

Найменші середні зарплати – в освіті, науці (15,8 тис грн) та роздрібній торгівлі (15,5 тис грн). У сфері страхування, яка у 2023 році мала найнижчу середню зарплату, виплати зросли з 12,5 тис грн до 22,5 тис грн.

Дані від Robota.ua показують меншу середню зарплатню. У кінці 2023 року її розмір становив 15 тис грн. Однак в останньому кварталі рівень середньої зарплати, яку шукачі вказують у резюме, зріс з 15 тис грн до 18 тис грн.

Середня заробітна плата у вакансіях, розміщених на сайті Державного центру зайнятості, ще нижче. 1 грудня 2023 року вона становила 11,4 тис грн, при цьому найбільше вакансій передбачають мінімальну зарплату. Такі показники не стали несподіванкою, адже на сайті розміщують багато вакансій від державних та комунальних підприємств, які не можуть запропонувати високу зарплату.

Військовий рекрутинг

Війна змінила погляд на залучення людей в армію. Велику частину військового підрозділу становлять цивільні професії: водії, кухарі, психологи, бухгалтери. Тож у листопаді 2023 року на ринку праці з’явилося явище "військовий рекрутинг", суть якого в тому, що людина може обирати, де і ким служити.

Міноборони уклало угоди з чотирма компаніями (Lobby X, Work.ua, "OLX Україна" та Robota.ua), які почали співпрацю у сфері військового рекрутингу. За два місяці кампанії назбиралося понад 1,8 тис вакансій від майже 400 підрозділів.

джерело: Міноборони

Наразі на Work.ua найбільше вакансій від Морської піхоти ЗСУ (90). Військові шукають водіїв, електриків, кухарів, лікарів. На Robota.ua найбільше вакансій під 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" (270). Бригада потребує інструкторів з тактичної медицини, логістів, начальника складу.

У Міноборони кажуть, що проєкт отримав позитивну реакцію в суспільстві, а кількість відгуків на вакансії зростає щотижня. Також у відомстві працюють над запуском Агенції рекрутингу Міністерства оборони України.

"Чоловічі" спеціальності для жінок

Формально в Україні немає "жіночих" та "чоловічих" професій. Документ, що забороняв жінкам обіймати певні посади, скасували у 2017 році. До цього переліку входили професії у сферах металообробки, електротехнічного та хімічного виробництва, лісозаготівельних робіт. Загалом – професії, які Міністерство охорони здоров’я вважало важкими та шкідливими для жінок.

Ба більше, з 2022 року роботодавцям заборонили вказувати у вакансіях стать та вік майбутнього працівника. Однак суспільство ще не позбулося гендерних стереотипів, а роботодавці часто зазначають стать шукача. У такому випадку Work.ua зв’язується з роботодавцями і вказує на порушення закону.

Дослідження Конфедерації роботодавців України показало, що через дефіцит чоловіків після початку великої війни підприємства почали залучати жінок на "чоловічі" посади у сферах металообробки, переробки агропродукції, виробництва меблів. Часто це повʼязано з фізичними навантаженнями.

У компанії Kernel відзначили, що багато механізаторів стали до лав ЗСУ, тож компанія почала навчати жінок професій операторів котельні та виробництва.