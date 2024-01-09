Найгірше зростання за десятки років: Світовий банк оновив прогноз глобального ВВП на 2024 рік

getty images

Зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,4%, а у 2025-му - 2,7%, що є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.

Про це йдеться у січневому звіті Світового банку "Перспективи світової економіки".

За даними Світового банку, за підсумками 2023 року зростання світової економіки становитиме 2,6% - краще порівняно з попередньою оцінкою в 2,1%.

Водночас у 2024 році зростання економіки сповільниться до 2,4%, а у 2025 році трохи відновиться, до 2,7% на тлі зниження інфляції та пом'якшення грошово-кредитної політики.

Реклама:

За оцінкою банку, зростання світової економіки в період з 2020 по 2024 роки є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.

"З одного боку, світова економіка перебуває у кращому становищі, ніж рік тому: ризик глобальної рецесії знизився, багато в чому завдяки силі економіки США.

Але геополітична напруженість, що зростає, може створити нові короткострокові небезпеки для світової економіки", - заявили в установі.

Реклама:

Прогнозується, що економіка країн, що розвиваються, зросте лише на 3,9%, що більш ніж на один відсотковий пункт нижче середнього показника попереднього десятиліття.

Після розчаровуючих результатів минулого року темпи зростання в країнах з низькими доходами повинні становити 5,5%, що нижче, ніж очікувалося раніше", - йдеться у звіті.

За даними Світового банку, до кінця 2024 року люди приблизно в кожній четвертій країні, що розвивається, і приблизно в 40% країн з низьким рівнем доходу все ще будуть біднішими, ніж напередодні пандемії COVID у 2019 році.

При цьому Світовий банк оцінив зростання ВВП України у 2023 році в 4,8%. У 2024 році зростання економіки очікується на рівні 3,2% (у жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання на 4%).

Прогноз зростання економіки України у 2025 році збережено на рівні 6,5%.

Нагадаємо:

Станом на жовтень Світовий банк прогнозував зростання ВВП України у 2023 році на 3,5%, що відчутно вище від червневих оцінок - на 1,5 відсоткового пункту.

Економічна правда