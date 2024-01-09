АРМА планує забрати заправки Glusco з управління "Укрнафти" і провести новий конкурс

фото: glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює перед Кабміном скасування розпоряджень і розірвання договорів з "Укрнафтою", яке управляє арештованими активами Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті".

Про це йдеться у заяві АРМА.

За словами агентства, основна причина припинення договору управління автозаправками Glusco - "у свідомому відхиленні компанією "Укрнафта" пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів АЗК".

"Як наслідок, підприємство досі не є джерелом надходжень до державного бюджету", - йдеться в позиції агентства.

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"Договір управління з ПАТ "Укрнафта" передбачає відрахування до державної скарбниці щонайменше 5 млн грн щомісяця незалежно від дохідності роботи та 85% від чистого прибутку.

Зі свого боку Нацагентство забезпечило огляд та інвентаризацію всіх арештованих активів й підготувало для підписання проєкти актів їх приймання-передачі. Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань.

У результаті мета розпоряджень Кабміну не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують", - заявила очільниця АРМА Олена Дума.

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В АРМА заявили, що протягом трьох останніх місяців надсилали до "Укрнафти" офіційні листи з вимогою підписати акти приймання-передачі по майнових комплексах АЗК, "на що відчужена у власність держави компанія не погоджувалась".

"На запит Нацагентства до Державної податкової служби надійшли відповіді, які підтверджують постачання нафтопродуктів на арештовані АЗС як від ПАТ "Укрнафта", так і інших структур на цьому ринку", - додали в агентстві.

Там додали, що АРМА та "Укрнафта" не могли підписати акти приймання-передачі корпоративних прав через необхідність отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України.

За словами АРМА, посадові особи "Укрнафти" затягували з внесенням відповідних документів до АМКУ і зробили це, спільно з АРМА, лише після численних нарад.

"АМКУ своєю чергою може розглядати це рішення до пів року. Отже, кращого варіанту, аніж проведення незалежного прозорого конкурсу, немає.

Після рішення уряду АРМА ініціюватиме відбір нового управителя мережею Glusco, який забезпечить належний баланс державних та приватних інтересів й організує прогнозовану, прозору та прибуткову діяльність арештованих АЗК", - резюмували в агентстві.

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Нагадуємо:

У травні 2022 року Кабмін погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком.

На початку серпня цього року АРМА оголосило про припинення договорів із "Нафтогаз ойл трейдинг" на управління активами мережі АЗС Glusco.

У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.

АРМА довело у суді правомірність розірвання договору управління заправками Glusco з ексуправителем - компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до структури Групи "Нафтогаз".

Економічна правда