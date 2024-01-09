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"Укргазвидобування" досягло рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії

Вівторок, 9 січня 2024, 14:24 - Лія Ільченко

Вперше за історію "Укргазвидобування" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України", видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу"

"Уперше за історію "Укргазвидобування" видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік. Ми не лише майже вдвічі перевершили тогорічний показник, а й продемонстрували найкращий результат за останні понад 20 років (з 2002 року)", - наголошується в повідомленні.

Загалом впродовж 2023-го вдалось ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис куб. м.

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Такого результату компанії вдалося досягти завдяки:

  • застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні,
  • активному розбурюванню нових родовищ,
  • модернізації інфраструктури,
  • розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток.

Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Укргазвидобування Нафтогаз
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Економічна правда
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