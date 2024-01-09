"Укргазвидобування" досягло рекордного видобутку на нових свердловинах за всю історію компанії
Вперше за історію "Укргазвидобування" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України", видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.
Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу"
"Уперше за історію "Укргазвидобування" видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік. Ми не лише майже вдвічі перевершили тогорічний показник, а й продемонстрували найкращий результат за останні понад 20 років (з 2002 року)", - наголошується в повідомленні.
Загалом впродовж 2023-го вдалось ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис куб. м.
Такого результату компанії вдалося досягти завдяки:
- застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні,
- активному розбурюванню нових родовищ,
- модернізації інфраструктури,
- розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток.
Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року, її дебіт сягає 580 тис. куб. м.