Новини 8 січня: в Україні суттєво зросло споживання електрики, Кабмін дозволив відключати тепло і воду за борги

Про борги за комуналку. Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Про електроенергію. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує дуже стрімке зростання споживання з середини понеділка, 8 січня, і закликає до економного споживання електроенергії.

Про мобілізацію. Бізнес просить доопрацювати урядові законопроєкти про мобілізацію у зв'язку з можливими негативними наслідками для економіки та репутації країни.

Про корупцію на закупівлях у Міноборони. Колишнім заступнику міністра оборони та керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про нову підозру в розтраті ще майже мільярда гривень.

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Про морський коридор. Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

Ексклюзиви ЕП

Десять тисяч гектарів в одні руки. Що змінює для українців новий етап земельної реформи?

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Що змінилося на ринку землі з 1 січня і які наслідки це матиме для всіх його його учасників та аграрного сектору?

Пенсії у зв'язку з інвалідністю: хто має право на виплати та як отримати

На яку пенсію можуть розраховувати особи з інвалідністю, як вона призначається та куди потрібно звертатися?