Корупція на закупівлях у Міноборони: у справі вручили підозри щодо розтрати ще мільярда

ОГП

Колишнім заступнику міністра оборони та керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про нову підозру в розтраті ще майже мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Також про підозру повідомили ексначальнику управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Їм інкримінували розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

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За даними слідства, підозрювані у період дії воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тисяч бронежилетів, які за своїм якісним станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані у війську. Товари було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії.

"Згідно висновків судових балістичної, товарознавчої та економічної експертиз в результаті поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості державі заподіяно 948 млн гривень збитків", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Двоє підозрюваних перебувають під вартою, для встановлення місця знаходження третього підозрюваного за місцем його проживання проведена невідкладні обшуки.

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Нагадуємо:

У листопаді Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.





