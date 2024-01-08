В Україні стрімко зростає споживання  електроенергії, можливі технологічні порушення - "Укренерго"

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує дуже стрімке зростання споживання з середини понеділка, 8 січня, і закликає до економного споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Уже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня, п'ятниці, 5 січня, на 13,4%", - повідомив системний оператор.

Причиною зростання споживання він називає початок робочого тижня та значне похолодання в усіх регіонах України. Крім того, у південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, знеструмлених через негоду.

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"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", - йдеться в повідомленні.

Для того щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, "Укренерго" закликає дотримуватися простих правил раціонального використання електроприладів упродовж дня:

вимкніть "зайве" світло в приміщеннях, а також кондиціонери й обігрівачі, якщо температура повітря комфортна,

не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів, зокрема чайник і мікрохвильовку,

вийміть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили гаджети.

"Пам'ятайте, що кожен із нас може допомогти працювати енергосистемі збалансовано", - наголосила НЕК.

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