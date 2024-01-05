Новини 5 січня: резерви зросли, Фрідман позивається до України через націоналізацію "Сенс Банку"

Про резерви. Станом на 1 січня міжнародні резерви України становили 40,5 мільярда доларів США, за грудень вони зросли на 4,4%.

Про "Сенс Банк і Фрідмана". Компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

Національний банк України впевнений у законності рішення про вивід з ринку системно важливого банку АТ "Сенс Банк".

Про "Київгуму". У ТОВ "Київгума", до яких напередодні з обшуками прийшла СБУ та яких підозрюють у постачанні товарів тактичної медицини країні-агресору, запевняють, що припинили співпрацю з РФ з лютого 2022 року.

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Шевченківський райсуд Києва 5 січня обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави у справі за підозрою у співпраці з РФ.

Про дороги. Через негоду на низці основних автошляхів можуть запроваджуватись обмеження руху, щоб розчистити сніг. Водіям радять не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

Про курс валют. Послаблення гривні наприкінці 2023 року було зумовлено насамперед сезонними чинниками.

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