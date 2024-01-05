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НБУ впевнений у законності рішення про вивід з ринку "Сенс Банку" 

П'ятниця, 5 січня 2024, 19:16 - Анастасія Дячкіна
 
фото: нбу

Національний банк України впевнений у законності рішення про вивід з ринку системно важливого банку АТ "Сенс Банк". 

Про це повідомили у пресслжбі Нацбанку на запит ЕП. 

У регуляторі стверджують, що рішення ухвалили відповідно до законів "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

"Це рішення дозволило зберегти фінансову стабільність в Україні і уникнути загрози для інтересів вкладників та інших кредиторів банку, яка виникла через підтримку дій та політики країни-агресора з боку власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" та як наслідок застосування до них українських і міжнародних санкцій", – наголосили у НБУ. 

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Нагадуємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року.

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Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману.

Раніше у Бюро економічної безпеки повідомляли, що склали підозру Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

У вересні 2023 року компанія ABH Holdings S.A, яка була номінальним власником акцій "Сенс Банку" до його націоналізації, заявила, що нові кримінальні звинувачення проти російського олігарха і міноритарного акціонера ABHH Міхаіла Фрідмана є "мішаниною недоречних політичних звинувачень".

На початку січня компанія подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

НБУ банк компанії Альфа Банк
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