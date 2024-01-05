Суд заарештував одного із засновників "Київгуми" у справі за підозрою у співпраці з РФ

фото: київгума

Шевченківський райсуд Києва 5 січня обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави у справі за підозрою у співпраці з РФ.

Про це ЕП повідомила пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів було зібрано вагому і масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес з росією після початку повномасштабного вторгнення.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті", - йдеться у заяві відомства.

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За даними слідства, окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

У відомстві додали, що в ході санкціонованих обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

За словами джерела УП в СБУ, хоча в компанії і заявлять, що поставляли товари тактичної медицини виключно в Естонію, насправді прибалтійська фірма була лише прокладкою.

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"Є і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів. Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

Наприклад, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкується із представником російської ООО "МКТ". Так само вона пише й естонським менеджерам - мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву.

Усі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця. Окремим свідченням по цій справі є навіть пости у "ВКонтакте", де окупанти радіють, що їм на передову привозили джгути українського виробництва - на фото чітко видно коробки "Київгуми" та дату виготовлення" - заявив співрозмовник.

"Будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсту" за невідомо що та спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою", - додає джерело.

Нагадуємо:

У ТОВ "Київгума", її дочірніх компаніях та засновників 4 січня пройшли обшуки Служби безпеки України.

Служба безпеки України заявила, що викрила українську компанію, яка під час війни постачала в РФ засоби тактичної медицини.

У СБУ тоді заявили, що власнику компанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що підозрюваний - Антон Кравець

У ТОВ "Київгума", до яких напередодні з обшуками прийшла СБУ та яких підозрюють у постачанні товарів тактичної медицини країні-агресору, запевняють, що припинили співпрацю з РФ з лютого 2022 року.

Економічна правда