Фігурант справи про розкрадання в "Укргазбанку" Ігнатенко відбувся штрафом у 51 тисячу замість позбавлення волі - УП

Один з фігурантів справи про розкрадання 200 мільйонів гривень "Укргазбанку" банкір Олександр Ігнатенко пішов на угоду зі слідством та замість покарання у вигляді 7-12 років в’язниці отримав штраф у 51 тисячу гривень.

Про це йдеться в статті УП.

"Ігнатенко не мав би опинитись на свободі. Його підозрювали за дуже тяжкою статтею – розкрадання в особливо великих розмірах, що загрожує 7–12 роками тюрми. За таких звинувачень відпускати злочинця на свободу не можна", – йдеться в статті.

Однак у листопаді 2023 суд пішов на такий крок - Ігнатенка засудили не за розкрадання і навіть не за підробку документів.

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Звинувачення йому змінили на службову недбалість. І призначили покарання навіть м'якше, ніж передбачає ця нетяжка стаття.

Нікому не відомий ФОП, якого судили разом із Ігнатенком, отримав за співучасть у схемах умовне покарання. Тобто має ризик потрапити в тюрму, якщо він знову згрішить.

А високопосадовий банкір відбувся лише штрафом у 51 тисячу гривень. Окремо він має повернути державі 35 мільйонів збитків.

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"У справі вже згаданого банкіра Ігнатенка, наприклад, покази, які він зобов'язався надати, навіть не стосуються головного злочину – схем із розкрадання. Оскільки офіційно він уже не значиться співучасником цих схем. Навіть якщо Ігнатенко і дав корисні свідчення, як запевняють джерела УП, це означає, що домовленості з ним носять дещо неформальний, не зафіксований в угоді характер", – додає автор.

Крім цього, для Ігнатенка компенсація збитків не стала справжнім покаранням. У суді він визнав, що це не становитиме для нього надмірного тягаря, оскільки він має заощадження та володіє значною кількістю вартісного рухомого та нерухомого майна.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком" у 2014-2019 роках. Справа стосується розтрати 206 млн грн державного банку. Підозру також повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку": Кирила Шевченка, колишнього заступника голови правління Укргазбанку Олександра Ігнатенка та підприємця Богдана Федорущенка.

Вищий антикорупційний суд 3 січня 2023 року задовольнив клопотання НАБУ та продовжив термін слідства у справі щодо розтрати 206 мільйонів гривень Укргазбанку.

Раніше Шевченко заявляв про політичне переслідування і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту ізбирається подавати апеляцію. Колишній голова Національного банку наразі знаходиться у столиці Австрії Відні.

24 серпня ексголова НБУ Шевченко заявив про інкримінування йому нової статті без застави й з санкцією до 15 років.

Він заявив, що розцінює таку перекваліфікацію обвинувачення як тиск з метою схилити учасників справи до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця.

НАБУ пояснило, у зв'язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.

Читайте більше в статті: Угоди з дияволом. Як і про що антикорупційні органи домовляються з фігурантами своїх справ