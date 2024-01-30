Новини 30 січня: прогноз по світовому ВВП, синю гілку метро у Києві не встигнуть поремонтувати за 6 місяців

Про світовий ВВП. Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив свій прогноз світового економічного зростання до 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році - прогноз на цей рік на 0,2 п.п вищий, ніж у жовтневому огляді.

Про столичне метро. Ремонт аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують завершити восени цього року.

Між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська" будуватимуть нову ділянку тунелю на заміну аварійній.

Про нові блоки АЕС. Джерелом фінансування проєкту добудови нових атомних блоків на Хмельницькій АЕС стануть власні кошти "Енергоатома, гроші міжнародних банків та фінансових установ.

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Про тариф на електрику для населення. Кабінет міністрів цієї зими не планує зміни жодних тарифів для населення.

Про фінансування партій. 17 січня 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило щоквартальний переказ чотирьом політичним партіям, представленим у парламенті, кошти на фінансування статутної діяльності.

Ексклюзиви ЕП

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Україна будуватиме ще одну найбільшу АЕС в Європі. Для чого і де братимуть гроші?

Уряд не вважає війну перешкодою для реалізації великих проєктів, тому вирішив почати будівництво чотирьох атомних блоків. Де братимуть гроші?

Україна легалізує криптоактиви: що це дасть і як працюватиме?

У 2024 році держава може завершити процес легалізації криптовалют. Як працюватимуть компанії на цьому ринку і хто його регулюватиме?