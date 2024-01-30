МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2024 рік

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив свій прогноз світового економічного зростання до 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році - прогноз на цей рік на 0,2 п.п вищий, ніж у жовтневому огляді.

Про це йдеться у січневому огляді світової економіки.

"Глобальне зростання прогнозується на рівні 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році, причому прогноз на 2024 рік на 0,2 п.п вищий, ніж в огляді у жовтні 2023 року, завдяки більшій, ніж очікувалося, стійкості економіки США, кількох великих країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, а також фіскальній підтримці в Китаї.

Однак прогноз на 2024-25 роки є нижчим за середній історичний показник (2000-2019 роки) на рівні 3,8% через підвищення облікових ставок для боротьби з інфляцією, згортання фіскальної підтримки на тлі високого боргового навантаження на економічну активність та низького базового зростання продуктивності праці", - йдеться у заяві.

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Очікується, що глобальна базова інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, причому прогноз на 2025 рік було переглянуто в бік зниження.

"В умовах дезінфляції та стабільного зростання ймовірність "жорсткої посадки" зменшилась, а ризики для глобального зростання загалом збалансовані. З іншого боку, швидша дезінфляція може призвести до подальшого пом'якшення фінансових умов.

З іншого боку, нові стрибки цін на сировинні товари, спричинені геополітичними потрясіннями, зокрема атаками на судна у Червоному морі, а також перебої з постачанням або більш стійка базова інфляція можуть продовжити жорсткі монетарні умови. Поглиблення проблем у секторі нерухомості в Китаї або в інших країнах, різке підвищення податків та скорочення видатків також можуть спричинити розчарування у зростанні", - йдеться у звіті.

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При цьому в МВФ вважають, що найближче завдання політиків наразі полягає в тому, щоб успішно впоратися з остаточним зменшенням інфляції до цільового рівня, змінюючи грошово-кредитну політику.

У звіті також йдеться, що Фонд покращив прогноз у 2024 році як для США (до 2,1%), так і для Китаю (4,6%), двох найбільших економік світу, через швидше, ніж очікувалося, зниження інфляції.

Нагадаємо:

У 2024 році Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП Росії на 2,6%, що більш ніж удвічі перевищує темпи, які МВФ прогнозував у жовтні, і дещо повільніше, ніж 3-відсоткове зростання, яке очікується у 2023 році.

Економічна правда