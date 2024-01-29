Rheinmetall побудує завод з виробництва боєприпасів для постачання Україні

getty images

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби Збройних сил Німеччини та України.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер виданню Bild.

За його словами, між федеральним урядом Німеччини і збройовою промисловістю є продуктивна співпраця.

"У сфері військових закупівель багато чого змінилося на краще. Минулого року лише компанія Rheinmetall отримала від німецького уряду замовлення або рамкові угоди на загальну суму понад 10 мільярдів євро - як для Бундесверу, так і для України. У поточному році ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів", - сказав він.

Реклама:

"Темпи швидкі: те, на що в минулому пішло б десять років, зараз виконується за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині в рекордно короткі терміни для того, щоб створити стратегічну безпеку поставок", - додав гендиректор Rheinmetall.

Нагадаємо:

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує почати випуск перших бронемашин Fuchs та Lynx в Україні у 2024 році.

Реклама:

Економічна правда