Названа ціна угоди з купівлі lifecell: покупець вважає її дешевою порівняно з прибутком

Французький мільярдер Ксав'є Ньєлю заявляє, що його інвестиційна компанія NJJ Capital готова заплатити 500 млн доларів за мобільного оператора lifecell (підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Україні), і називає цю ціну дешевою порівняно з прибутком.

Про це пише Bloomberg.

"Ньєлю називає ціну активів "дешевою" порівняно з прибутками українського оператора lifecell ", - йдеться в повідомленні.

Агентство нагадує, що в результаті угоди французька компанія отримає контроль над мобільним оператором lifecell, міжнародним аутсорсинговим контакт-центром "Глобал Білгі" і оператором стільникових вишок ТОВ "Укртауер".

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"Угода, про яку спочатку було оголошено в грудні без прив'язки вартості, надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ньєлю сказав, що угода очікує на перевірку регулюючих органів, включаючи зелене світло від українського антимонопольного відомства", - повідомляє Bloomberg.

Описуючи інтерес до цієї угоди, агентство зазначає, що Ньєлю у 2020 році вже придбав польського оператора мобільного зв'язку Play. Ця угода була здійснена через французьку телекомунікаційну групу Iliad за 3,5 млрд євро, розширивши компанію мільярдера.

"Велика кількість роумінгового трафіку між країнами означає, що угода "має сенс", - сказав Ньєлю на зустрічі з Паризькою асоціацією преси для ділових журналістів 29 січня.

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Нагадуємо:

Як писала The Financial Times у 2020 році, купівля Ксав'є Ньєлю польського оператора мобільного зв'язку Play відбулася в період депресивних оцінок у секторі. Низькі ціни надали покупцю можливість взяти активи, які вважалися недооціненими.

Турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку, а також компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

Рішення про підписання договору рада директорів ухвалила 20 грудня, проте ще 9 травня вирішила не розкривати інформації про можливу угоду.

Turkcell уточнив, що номінальна ціна акцій "Лайфселл" - 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Білгі" - 47,226 млн грн й "Укртауер" - 1 млрд 964,04 млн грн.

У середині січня Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання lifecell через невідповідність документів вимогам.

Проте наприкінці січня Антимонопольний комітет отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom (Париж, Франція), що входить до групи NJJ, щодо придбання частки, яка забезпечує контроль у ТОВ "Лайфселл", в міжнародному аутсорсинговому контактному-центрі "Глобал Білгі" і в оператора стільникових вишок ТОВ "Укртауер".

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad (материнської компанії одного з найбільших інтернет-провайдерів країни - Free), статки якого Bloomberg оцінює в 6,08 млрд доларів.

Ньєль також має активи в медіа, зокрема значну частку в газеті Le Monde, займається венчурним фінансуванням і заснував технічну школу 42, на базі якої було запущено UNIT Factory в київській UNIT City.