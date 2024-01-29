Суд зменшив заставу для брата бізнесмена Мазепи

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і зменшив розмір застави для брата засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи Юрія Мазепи у 9 разів – з 44,9 млн грн до 5 млн грн.

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка захищала інтереси Юрія Мазепи.

Водночас прокуратура вимагала збільшити розмір застави для Юрія Мазепи до 500 млн грн.

Юридична компанія нагадала, що в ніч на суботу, 20 січня, слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав Юрію Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 44,9 млн грн.

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Нагадуємо:

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Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Київський апеляційний суд 23 січня частково задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи - його залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, при цьому зменшили заставу до 21 млн грн.

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.