Alaska Airlines посилює системи контролю якості літаків після інциденту з Boeing 737 MAX 9

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Авіакомпанія Alaska Airlines посилила контроль якості виробництва літаків, а також ініціювала перевірку контролю виробництва Boeing.

Про це повідомляє Reuters.

Авіаперевізник Alaska Airlines перевіряє до 20 своїх літаків Boeing 737-9 MAX після інциденту з люком, що відірвався 5 січня. Компанія посилює контроль за якістю виробництва літаків, а також ініціює перевірку компанії Boeing.

Alaska Airlines заявила, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вимагатиме від Boeing більше даних, перш ніж затвердити запропоновані виробником перевірки та інструкції з технічного обслуговування, які будуть використані для проведення остаточних перевірок з метою безпечного повернення 737 MAX 9 в експлуатацію.

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Під більш суворим наглядом регулятор проведе аудит виробничої лінії Boeing 737 MAX 9 і постачальників, а також розгляне питання про те, щоб незалежна організація взяла на себе від Boeing певні аспекти сертифікації безпеки нових літаків, які раніше покладали на авіабудівну компанію.

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Нагадаємо:

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Раніше зазначалось, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) продовжує перевірку літака Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін.

6 січня авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.