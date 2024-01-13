У США на невизначений термін продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 - Reuters

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) продовжує перевірку літака Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

FAA планує провести своє розслідування. При цьому у відомстві зазначили, що вважають проблему літака виробничою, а не дизайну.

При цьому, посилаючись на джерела Reuters зазначили, що постачальник "Boeing", компанія "Spirit AeroSystems", відправляє зі свого заводу напівзавершені фюзеляжі до "Boeing" зі спеціальною панеллю, яка замінює опціональний аварійний вихід, встановлений, але не завершений.

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Ці джерела повідомили, що працівники "Боїнга" зазвичай знімають панель і використовують щілину для встановлення елементів обладнання в салоні літака, перш ніж замінити панель і завершити монтаж.

Джерела зазначають, що згідно зі стандартними заводськими процедурами, компанія знімає або регулює панель тільки в тому випадку, якщо є ознаки того, що вона була встановлена неправильно.

Чіткіше розуміння промислових процесів, пов'язаних з найбільшим вузькофюзеляжним літаком Boeing 737 MAX 9 допоможе слідчим визначити, що саме зіграло роль в аварії - дизайн чи виробництво.

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Нагадаємо:

6 січня Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.