Поліція назвала попередню причину пожежі в будинку бізнесмена Мазепи

Поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, яка сталася вночі з 21 на 22 січня, і вже мають версію, що стало причиною події.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління поліції в Чернігівській області.

"Ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів", - зазначають в поліції з посиланням на попередні висновки ДСНС.

На місце працювала слідчо-оперативна група Городнянського відділення поліції.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Водночас досудове розслідування триває. Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи.

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З 21 на 22 січня, близько 3:20 ночі, до поліції надійшла інформація від рятувальників ДСНС про пожежу в житловому будинку в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району.

За фактом загоряння житлового будинку поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Внаслідок пожежі постраждалих немає.

18 січня Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Мазепа проходить у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

19 січня Печерський районний суд за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349,9 мільйонів гривень.

Засновник Concorde Capital вважає, що справа проти нього вмотивована критикою правоохоронців.