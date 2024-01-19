Мазепа заявив, що знав про справу, та пояснив, чому їхав у Давос

Затриманий ДБР засновник Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що справу проти нього розпочали 10 років тому, але вона почала рухатися останні 1,5 місяця.

Про це він розповів журналістам, очікуючи засідання суду, передає кореспондентка ЕП.

Він розповів, що провадження базується на проєктній документації, що була розроблена в 1960-ті при проєктуванні ГЕС. Проте за останні 30 років після здобуття Україною незалежності жоден з десятка держорганів не помітив цього.

"Але коли я купив ці землі на вторинному ринку, слідчі вважають, що саме я вчинив злочин… До того ж з 3000 га, що розташовані на так званій дамбі, мені інкримінують незаконне придбання 2 га", – сказав він.

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Також Мазепа додав, що вказані землі мають призначення садівництва, а не є землями водного фонду, про що є три десятки ухвал трьох інстанції. А також зауважив, що купував ці ділянки на ринку саме у такому форматі.

"Цій справі 10 років, але вона почала рухатися останні 1,5 місяця. Деякі наші сусіди по цим ділянкам з листопада знаходяться у СІЗО по схожій справі. Я виїжджав за кордон у грудні, повернувшись із відрядження через 8 днів – знаючи, що у цій справі почався рух", – сказав він.

Крім цього, Мазепа наголошує, що не переховувався від правоохоронних органів, весь цей час пересувався на власному авто, розраховувався кредитними картками на своє ім’я та користувався власним мобільним.

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"Тобто мене можна знайти за 30 секунд", - додав він.

Також Мазепа нагадав, що його затримали на кордоні, адже він хотів поїхати у відрядження в Давос. Бізнесмен додав, що має бронь від мобілізації і мав поїхати до Швейцарії ще 16 січня, але затримався у справах в Києві і вирішив виїхати 18 січня.

Попри те, що на ВЕФ у Давосі закінчилось обговорення України, він планував обговорити приватні інвестиції у проєкт балансуючих потужностей в енергетиці (зокрема, СЕС).

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", - обурюється бізнесмен.