НБУ допоможе Мін’юсту готувася до суду з Фрідманом через Сенс Банк – Рожкова

сенс банк

Національний банк братиме участь у підготовці Міністерства юстиції до слухань у справі за позовом компанії російських олігархів Михайла Фрідмана, Андрія Косогова та Пьотра Авена, які вимагають компенсації за націоналізацію "Сенс Банку".

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у подкасті "Хроніки економіки".

"Ми готові і будемо брати участь, надавати свою експертизу Міністерству юстиції у підготовці до слухань цього позову. І я маю серйозну внутрішню впевненість у тому, що, з точки зору подальших перспектив, ми маємо всі шанси, аби цей позов було розглянуто на користь держави Україна", — зазначила вона.

За словами першої заступниці голови НБУ, ухвалюючи рішення про націоналізацію "Сенс Банку", регулятор діяв в інтересах вкладників банку та фінансової стабільності. Адже, відповідно до чинного законодавства, власники банків зобов’язані підтримувати їхній капітал та ліквідність на належному рівні. Оскільки колишні власники "Сенс Банку" перебували під санкціями, то такої можливості у них не було.

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"Одразу після повномасштабного вторгнення ми бачили суттєві відтоки вкладників — не тільки фізичних, але й юридичних осіб — з тоді ще "Альфа-банку". Насправді це просто люди так реагували на те, що цей банк пов'язаний з особами, які є під санкціями і які, по суті, мають відношення до військової агресії Росії проти України", — нагадала Рожкова.

5 січня 2024 року стало відомо, що компанія ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

Свій позов російські олігархи подали до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.

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Нагадуємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року.

Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману.

Раніше у Бюро економічної безпеки повідомляли, що склали підозру Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

У вересні 2023 року компанія ABH Holdings S.A, яка була номінальним власником акцій "Сенс Банку" до його націоналізації, заявила, що нові кримінальні звинувачення проти російського олігарха і міноритарного акціонера ABHH Міхаіла Фрідмана є "мішаниною недоречних політичних звинувачень".