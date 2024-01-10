Новини 10 січня: новий голова Рахункової палати, зростання цін сповільнилось

Про Рахункову палату. Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську.

Про інфляцію. Зростання споживчих цін в Україні 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Про рекордне споживання електроенергії. 10 січня системний оператор НЕК "Укренерго" зафіксував рекорд споживання електроенергії.

Про ОАЕ і російську нафту. Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заборонили заходити в свої води суднам під прапором Камеруну - цим кроком країна дистанціює себе від ризикованих суден, які використовуються для транспортування підсанкційної російської нафти.

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Про спонсорів війни. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Ексклюзиви ЕП

Біла та пухнаста смерть. Як Узбекистан і Казахстан допомагають росіянам виробляти порох

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Узбекистан і Казахстан збільшили продаж Росії бавовни та її похідних, які використовуються для виробництва пороху та вибухівки. Як виробники цих країн долучаються до знищення українців?

Яких втрат зазнає Київ через повітряну тривогу

Чи стає більше тривог в Києві, у яку пору доби їх найменше та скільки місто вже втратило і продовжує втрачати через це грошей?