Всі розділи
Укр / Рус

В Україні 10 січня встановлено рекорд споживання електроенергії

Середа, 10 січня 2024, 17:16 - Лія Ільченко

10 січня системний оператор НЕК "Укренерго" зафіксував рекорд споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"Сьогодні новий рекорд споживання, особливо в ранкові години. Диспетчерський центр "Укренерго" упродовж всього дня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми", - наголошується в повідомленні.

"Укренерго" вчергове закликало українців ощадливо споживати електроенергію.

Реклама:

Нагадуємо:

Вранці 10 січня "Укренерго" повідомило, що в країні фіксується незначний дефіцит електроенергії. 

Проте споживання зростає через використання потужних електроприладів для опалювання в морозну погоду. 

Реклама:

Крім того, фіксується стрімке зростання споживання електрики в областях, де відновлюють енергопостачання.

електроенергія Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
"Укренерго" прогнозує незначний дефіцит електроенергії протягом дня, але споживання зростає 10 січня 2024, 12:24
На Херсонщині через мороз відмовили генератори, завдяки яким подавали воду 9 січня 2024, 13:03
Через негоду в Україні знеструмлено більше тисячі населених пунктів  9 січня 2024, 10:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті