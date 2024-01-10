Держстат оцінив рівень інфляції за 2023 рік: зростання цін сповільнилось 

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Зростання споживчих цін в Україні 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

За даними статистичного відомства, у грудні ціни зросли на 0,7%. Проте через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція у 2023 році становила 12,9%.

Держстат

Як змінились ціни на товари та послуги

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Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 4,0%. У грудні ціни зросли на 0,7%, порівняно із 0,5% у листопаді і 0,8% у жовтні.

Найбільше за рік подорожчали м'ясо та м'ясопродукти – на 12,4%, а також масло – на 9,9% та молоко – на 9,7%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,6%, на одяг та взуття – впали на 6,3%.

держстат

Водночас найбільше подешевшали соняшникова олія – 14,9%, яйця – 9,5% і цукор – 5,8%.

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Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,7%, охорона здоров'я на 8,7%, транспорт – на 3,2% (зокрема, пальне – на 2,7%), ціни на зв'язок зросли на 1,5%, на відпочинок та культуру впали на 1,1%, освіта подорожчала на 12,8%, ресторани та готелі подорожчали на 13,0%, різні товари та послуги на 11,3%.

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Нагадаємо:

У 3 кварталі 2023 року реальний ВВП України зріс на 9,3% порівняно з 3 кварталом 2022 року, і на 0,7% порівняно з попереднім кварталом цього року.

Економічна правда