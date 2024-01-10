НАЗК внесло мережу ресторанів Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету Росії. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресора.

Subway – одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. Компанія позиціонує себе як "здорову альтернативу традиційному фаст-фуду". Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини. Реклама:

Компанія працює в Росії понад 20 років, створила близько 6 тис робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Після початку повномасштабного вторгнення компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в Росії.

Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У Росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії.

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"Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману", – наголосили у НАЗК.

Так, у травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті, бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з "недружньої" держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США.

"У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства Росії та знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії", – пояснили у НАЗК.

У результаті компанія допомогла Subway знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов'язків зі сплати роялті.

У Агентстві додали, що Subway в Росії активно проводить рекламні кампанії через соціальні мережі "ВК" та "Одноклассники", які належать підсанкційній юридичній особі ТОВ "Компания ВК". Також Subway користується послугами доставки їжі через сервіс "Яндекс.Еда".

Сервіси "Яндекс" раніше вже потрапили до переліку кандидатів на санкції НАЗК.

Нагадаємо:

НАЗК із початку повномасштабної війни та до кінця листопада 2023 року внесло до переліку міжнародних спонсорів війни понад 30 компаній.