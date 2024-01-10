Верховна Рада призначила голову Рахункової палати

Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати.

"Незважаючи на застереження міжнародних партнерів", - зазначив Железняк.

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Нагадуємо:

Раніше посли країн "Групи семи" висловили занепокоєння намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення реформи цього органу.

Що ж до призначення Піщанської на посаду глави Рахункової палати, питання було на порядку денному Верховної Ради ще 21 грудня минулого року, але після сигнального голосування питання було перенесено на січень.

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21 грудня, за годину до голосування кандидатури Піщанської на посаду голови Рахункової палати, народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що ексголова АМКУ є сусідкою родини Зеленських у Кривому Розі. Певною мірою це вказувало на настрої серед депутатів щодо кандидатури Піщанської.

Втім, інформація про наближеність до родини Зеленських не була таємницею давно.

У 2020 році в одному з журналістських розслідувань йшлося про те, що сестра Піщанської Світлана управляє справами президента Зеленського в Італії. Також в розслідуванні йшла мова про те, що глава держави переписав власний бізнес на Світлану Піщанську, яка, до того ж є спонсором партії "Слуга народу".

Згодом в інтерв'ю thePage Ольга Піщанська заявила про те, що "інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину".

Як відомо, до осені 2023 року Ольга Піщанська обіймала посаду голови АМКУ.

У вересні 2023 року Ольга Піщанська подала заяву на відставку з посади голови Антимонопольного комітету, оскільки йшлося про те, що її висуватимуть на голову Фонду держмайна. Так само вчинив і голова ФДМУ Рустем Умєров, якого висували на посаду міністра оборони.

Проте, якщо Умєрова обрали міністром, то посада голови Фонду держмайна Піщанській не дісталася. Лише наприкінці листопада Верховна Рада призначила на цю посаду Віталія Коваля.