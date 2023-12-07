Новини 7 грудня: меморандум про спільне виробництво зброї зі США, чергові санкції проти росіян

Про виробництво зброї. Україна і США на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості та обмін технічними даними.

Про санкції. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських громадян і компаній.

Про обстріл прифронтової ТЕС. Через обстріл РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні.

7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.

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Про обстріл портової інфраструктури на Дунаї. Вночі 7 грудня ворог атакував ударними БПЛА припортову інфраструктуру Подунав’я в Ізмаїльському районі на Одещині.

Про банки. 122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року - це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.

Ексклюзив ЕП

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Бюджет на третину порожній. Де уряд братиме кошти, якщо США та ЄС не допоможуть?

Чи має влада план "Б" на випадок, якщо переговори про підтримку не принесуть бажаного успіху, а отримати всі необхідні кошти на 2024 рік не вдасться?

Війна та мир у Дубаї: світ поляризується між Заходом та нафтогазовими диктатурами на чолі з Росією

Cвітові лідери на конференції СОР 28 закликають зробити більше для скорочення викидів і переходу на поновлювані джерела, а Росія в цей час формує табір навколо нафтогазових диктатур.