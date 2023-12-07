Новини 7 грудня: меморандум про спільне виробництво зброї зі США, чергові санкції проти росіян
Про виробництво зброї. Україна і США на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості та обмін технічними даними.
Про санкції. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських громадян і компаній.
Про обстріл прифронтової ТЕС. Через обстріл РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні.
7 грудня внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області - це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні 1,5 місяці.
Про обстріл портової інфраструктури на Дунаї. Вночі 7 грудня ворог атакував ударними БПЛА припортову інфраструктуру Подунав’я в Ізмаїльському районі на Одещині.
Про банки. 122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року - це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.
Ексклюзив ЕП
Бюджет на третину порожній. Де уряд братиме кошти, якщо США та ЄС не допоможуть?
Чи має влада план "Б" на випадок, якщо переговори про підтримку не принесуть бажаного успіху, а отримати всі необхідні кошти на 2024 рік не вдасться?
Війна та мир у Дубаї: світ поляризується між Заходом та нафтогазовими диктатурами на чолі з Росією
Cвітові лідери на конференції СОР 28 закликають зробити більше для скорочення викидів і переходу на поновлювані джерела, а Росія в цей час формує табір навколо нафтогазових диктатур.