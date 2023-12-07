Банки в Україні оновили рекорд: заробили вже вдвічі більше, ніж у довоєнному 2021 році

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року - це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

За даними НБУ, лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн.

Топ-10 банків за прибутком зазнав змін: приватний Універсал банк (Монобанк), який вибув з рейтингу навесні, повернувся з рекордним прибутком, посунувши державний Укргазбанк.

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Державні банки

Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Зросли і їх прибутки — удвічі в Привата та аж у 19 разів — в Ощадбанка.

Частка прибутку державних банків складає 61% — на 11% більше, ніж у 2021.

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Іноземні банки

Усі 14 банків з іноземним капіталом вийшли в плюс за результатами 10 місяців 2023 року. Загальний прибуток групи склав 30,43 млрд грн — в 1,6 раза більше, аніж у відповідний період 2021 року. Натомість частка іноземних банків у загальному прибутку зменшилася до 25%.

Серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 раза перевищують показники 10 місяців 2021 року.

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом за 10 місяців 2023 збільшили свій прибуток у 1,7 раза порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 млрд грн — майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року.

Універсал банк, який входить до групи банків з приватним капіталом, отримав рекордний прибуток за жовтень — 1,7 млрд грн та зумів повернутись до топ-10 банків країни.

Саме на ці два банки припадає майже 2/3 від прибутку групи.

Нагадуємо:

6 грудня 2023 року Президент підписав закон про введення додаткового оподаткування надприбутків банків: 50% за 2023 рік та 25%, починаючи з 2024 року.

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