Росіяни обстріляли портову інфраструктуру на Дунаї, є загиблий

Куди зникає державна земля: "академіки Коломойського" намагаються відхопити 15 тисяч га біля Дніпра Компанії, пов’язані з групою "Приват", роками контролювали одне з підприємств Національної академії аграрних наук на Дніпропетровщині, а тепер хочуть прибрати до рук його 15 тисяч гектарів. Як держава втрачає землі?

Українські "шахеди", снаряди та корупційні шпаринки в Укроборонпромі. Інтерв'ю з директором Германом Сметаніним Що змінилося в роботі держхолдингу з появою нового керівника, які пріоритети у виробництві зброї, безпілотників та що відбувається з ракетною програмою.