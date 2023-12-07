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Росіяни обстріляли портову інфраструктуру на Дунаї, є загиблий

Четвер, 7 грудня 2023, 12:19 - Анастасія Жарикова

Вночі 7 грудня ворог атакував ударними БПЛА припортову інфраструктуру Подунав’я в Ізмаїльському районі на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри те, що сили ППО збили переважну кількість "шахедів", є влучання.

"Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - зазначив голова ОВА.

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Нагадуємо:

Тричі обстріляна росіянами вночі 6 грудня одна з теплових електростанцій (ТЕС), незважаючи на численні пошкодження, не припинила роботу.

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