Україна ввела черговий пакет санкцій, переважно проти російських громадян і компаній - указ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських громадян і компаній.

Це закріплено відповідним указом президента України №813/2023 від 7 грудня 2023 року.

Перелік містить 185 фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Список містить переважно громадян Росії, але також - одного громадянина Німеччини, одного - Узбекистану та особу з подвійним громадянством України та Росії.

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Під обмеження потрапили, зокрема, директор ТОВ "Аероскан" Алєксандр Стороженко і співзасновник ТОВ "Айді Солюшн" Ігорь Горшиньов.

Обидві компанії пов’язані із російським оборонним виробництвом і раніше вже опинялися під санкціями США. Напередодні "Аероскан" також потрапила під британські санкції.

Також у санкційному списку опинився член Наглядової ради чеської телекомунікаційної компанії NVision Czech Republic a.s. Армен Аветисян. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є російський олігарх Владімір Євтушенков.

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До указаних осіб строком на 5 та 10 років введено, серед іншого наступні санкції:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, зокрема, на користування надрами;

заборона участі у приватизації тощо.

У списку також 181 компанія, причетна до поставок до Росії товарів подвійного призначення, які мають підпадати під експортний контроль.

Зокрема, "Компанія Лєста-М", яка постачала для потреб російської оборонки вироблені у Латвії мікросхеми. Її співвласник Пьотр Шумов — також у списку.