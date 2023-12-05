Новини 5 грудня: позика від Світового банку на соцвиплати, квитки на деякі міжнародні поїзди подорожчають

Про позику від Світового банку. Міністерство соціальної політики та Світовий банк підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Про квитки УЗ. "Укрзалізниця" оголосила, що зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси - це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

Про "Парус". Компанія-власник кіберспортивної команди NAVI і розробника S.T.A.L.K.E.R. придбала один з найвідоміших київських бізнес-центрів "Парус" у нардепа та забудовника Вадима Столара.

Про гуманітарку. Міністерство соціальної політики на початку березня 2022 року відкрило гуманітарний рахунок для допомоги українцям. Кошти з нього отримали п’ять організацій, які переказували їх одним і ти же компаніям, а гуманітарну допомогу отримали не всі адресати.

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Про ТРЦ Ocean Plaza. Компанія "Ланіта Інвест", яка володіє 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza і контролюється бізнесменом Андрієм Івановим, звинуватила державу в обмеженні її прав і пригрозила тривалими судовими процесами.

Ексклюзив ЕП

День на мінному полі. Як люди, машини та собаки очищують землі Миколаївщини

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Скільки сантиметрів землі на день опрацьовує сапер, як виявляють міни та як фермери регулярно наражають себе на небезпеку. Репортаж ЕП з мінних полів Півдня.