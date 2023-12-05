Новини 5 грудня: позика від Світового банку на соцвиплати, квитки на деякі міжнародні поїзди подорожчають
Про позику від Світового банку. Міністерство соціальної політики та Світовий банк підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".
Про квитки УЗ. "Укрзалізниця" оголосила, що зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси - це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.
Про "Парус". Компанія-власник кіберспортивної команди NAVI і розробника S.T.A.L.K.E.R. придбала один з найвідоміших київських бізнес-центрів "Парус" у нардепа та забудовника Вадима Столара.
Про гуманітарку. Міністерство соціальної політики на початку березня 2022 року відкрило гуманітарний рахунок для допомоги українцям. Кошти з нього отримали п’ять організацій, які переказували їх одним і ти же компаніям, а гуманітарну допомогу отримали не всі адресати.
Про ТРЦ Ocean Plaza. Компанія "Ланіта Інвест", яка володіє 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza і контролюється бізнесменом Андрієм Івановим, звинуватила державу в обмеженні її прав і пригрозила тривалими судовими процесами.
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День на мінному полі. Як люди, машини та собаки очищують землі Миколаївщини
Скільки сантиметрів землі на день опрацьовує сапер, як виявляють міни та як фермери регулярно наражають себе на небезпеку. Репортаж ЕП з мінних полів Півдня.