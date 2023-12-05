Власник S.T.A.L.K.E.R. Кріппа купив у Столара столичний бізнес-центр "Парус"

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Компанія-власник кіберспортивної команди NAVI і розробника S.T.A.L.K.E.R. придбала один з найвідоміших київських бізнес-центрів "Парус" у нардепа та забудовника Вадима Столара.

Про це свідчить інформація в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, повідомляє Forbes.

Торговельно-офісний центр "Парус" зареэстрований на ТОВ "Передові технології плюс", власником компанії є ТОВ "Парус Холдинг".

Відповідно до змін у реєстраційній інформації, бенефіціарним власником останнього став Максим Кріппа.

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Вадима Столара через фонд "Генезис" та його ексдружину Інну Майструк виведено з переліку бенефіціарів.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет 30 листопада дозволив ТОВ "Ола Файн" придбати контрольну частку в статутному капіталі ТОВ "Парус Холдінг".

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За даними YouControl, ТОВ "Ола Файн" належить підприємцю Максиму Кріппі (100% через інвестиційний фонд "АРС Кепітал").

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

У середині листопада стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.

Влітку в Україні утворилась нова медіагрупа – інтернет-видання "Главком" перейшло у власність Тетяни Снопко. За пів року до цього Снопко придбала медіахолдинг "Економіка+", до складу якого входять видання Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo і Marketing Media Review.

Джерела на медіаринку розповіли ЕП, що за угодами з придбання новинних сайтів стоїть підприємець Максим Кріппа, а Снопко виступає номінальною власницею активів.

Крім цього, Кріппа тричі був помічником народних депутатів на громадських засадах – Івана Бокого від Соціалістичної партії у 2006-2007 роках, Валерія Бабенка від БЮТ у 2007-2012 роках та Руслана Лук'янчука від БЮТ у 2007-2012 роках. Двоє останніх, за даними УП, входили до групи впливу Олександра Турчинова. Лук’янчука характеризували як "казначея каси блоку Тимошенко".