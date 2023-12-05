Мінсоцполітики переказало майже 164 мільйони на гуманітарку низці сумнівних фондів - розслідування

слідство.інфо

Міністерство соціальної політики на початку березня 2022 року відкрило гуманітарний рахунок для допомоги українцям. Кошти з нього отримали п’ять організацій, які переказували їх одним і ти же компаніям, а гуманітарну допомогу отримали не всі адресати.

Про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

За перші місяці великої війни на гуманітарний спецрахунок надійшло понад 625 млн грн - як від українців, так і з-за кордону. Кошти мали витратити на потреби вимушено переміщених людей, — закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо.

У березні 2022 року міністерство створило Комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану, яка мала розподілити 625 мільйонів гривень та контролювати їх витрату.

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Далі Комісія отримує прохання про надання допомоги від, наприклад, міської ради — але не напряму, а через різні фонди та спілки.

Серед них п’ять організацій, які отримали від Мінсоцу майже 164 млн грн: благодійні фонди "Владиславій" (попередня назва "Добра-Справа") та "Воля та гідність" (попередня назва "Кіри Денисівни"), громадську спілку "Національна асоціація паливного рітейлу", всеукраїнське громадське об’єднання "Інститут сестринської справи України" та громадське об’єднання "Закарпатське військово-патріотичне об’єднання "Карпатська Січ".

"Ці організації, логічно, мали закупити у когось товар за міністерські гроші та доставити його постраждалим. У ході розслідування вдалося встановити, що кошти від спілок і фондів надходили на рахунки одних і тих же компаній", - йдеться в розслудванні.

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Журналісти встановили, що в одному випадку — частину товарів організації закуповували за гуманітарні кошти за значно завищеними цінами, в другому — просто привласнювали придбане, в третьому — нібито постачали продукцію у величезних об’ємах.

Водночас фонди з перевіреною репутацією — як от Жіночий ветеранський рух — не отримали кошти від Мінсоцполітики, на відміну від незрозумілих організацій без сайтів, з недійсною поштою та неіснуючою адресою.

Одним з отримувачем коштів Мінсоцполітики стало місто Конотом, де гуманітарну допомогу мали отримати люди, які сюди евакуювались із зон бойових дій.

Заступник міського голови Конотопа Юрій Павлов, який у той час займався гуманітаркою, каже, що місто отримало допомогу від однієї з цих п’яти організацій, якій Мінсоцполітики надало кошти. Але окрім підписаних актів прийому-передачі продуктів, посадовець не надав журналістам ніяких доказів — ні фотопідтверджень, ні списку людей, які нібито отримали допомогу.

За його словами, фонд вийшов на міську раду самостійно.

Два благодійних фонди — "Владиславій" і "Воля та гідність" — після отримання коштів від Мінсоцполітики змінили свої назви. Останній і мав постачати гуманітарку Конотопу.

Керівник благодійного фонду "Владиславій", що раніше називався "Добра-Справа", Владислав Мельохін пов’язаний з понад трьома сотнями компаній. Журналісти запитали, що він думає про те, що його фонд може бути причетним до розкрадання гуманітарних коштів, але той назвав це маячнею та відмовився від коментарів.

Експертка Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб зазначила, що подібні маніпуляції зі зміною назви можуть свідчити про те, що нинішній керівник знімає з себе відповідальність за те, що відбувалося з організацією раніше.

Благодійні фонди та організації, що отримували кошти від Мінсоцу,– переказували їх в свою чергу фірмам, діяльність яких здебільшого може бути сумнівною — вони мають широкий перелік видів діяльності. Ці фірми мали постачати замовникам товари чи надавати послуги.

ГО "Закарпатське військово-патріотичне об’єднання "Карпатська Січ" переказало 930 тисяч гривень фірмі "Релакс Інвест". "Слідство.Інфо" поспілкувалося з її очільницею — Оленою Стучек, яка навіть не знала про свій дійсний статус керівниці.

"Я би вам сказала, як там співпрацювали. На мене компанію оформили, а потім звідти телефонували: щоб звідти знятися, треба поїхати і заплатити немаленьку суму", — говорить Стучек.

Від Стучек журналісти також отримали копію довіреності на ім’я Кирила Бендерського про право бути представником жінки з питань, що будуть стосуватися компанії.

"Є ймовірність, що моє ім’я методом "наукового тику" обрали і я став щасливим володарем якоїсь довіреності", — пише в одному з месенджерів Бендерський.

Компанія Стучек була не єдиною, що отримувала кошти від однієї з цих п’яти організацій. Журналісти проаналізували ще декілька компаній, юридичні адреси яких знаходяться у Києві, але офісів за місцем реєстрації компаній не знайшли.

Компанія "Інпавелресурс" нібито закуповувала товари у ще однієї — "Торговий Дім Еліт-Едвайс". Загалом, ця фірма отримала кошти від трьох з п’яти організацій. Раніше "ТД Еліт-Едвайс" фігурував у кримінальному провадженні про розкрадання державних грошей, які виділялися на проєкт в Національному інституті раку.

Цього ж разу у кримінальному провадженні про гуманітарну допомогу значиться, що аптечки, які постачав "ТД Еліт-Едвайс", насправді коштували трохи більше тисячі гривень за кожну, але до фонду вони дійшли за ціною у чотири рази більше.

Тобто лише на аптечках переплата може сягати 3,5 мільйонів гривень.

Ще дві організації сумарно отримали від Мінсоцу 86,5 мільйонів гривень. 18 травня 2022 року в обох змінилися керівники. Ними стали Валерія Чанишева та Євген Чанишев. Жінка очолила Асоціацію паливного рітейлу, а чоловік — Інститут сестринської справи.

Після того, як Мінсоц здійснив переказ цим організаціям, кошти перераховувались по ланцюгу на рахунки приватних фірм.

Видання зателефонувало цим компаніям, їхні представники кажуть, що не постачають такі об’єми палива. Інша компанія-постачальниця підтвердила господарські відносини з "Люкс Оіл Трейд", але обсяги поставок не розкрила через комерційну таємницю.

Чи отримав хтось гуманітарку?

Про допомогу для населення просили ради та адміністрації Київщини, Чернігівщини та Харківщини. А також народна депутатка від "Слуги Народу" Ольга Василевська-Смаглюк, котра обиралась за мажоритаркою в одному з округів Київщини.

Організації Чанишевих прозвітували про те, що всі кошти витратили, а допомогу надали.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до всіх, хто просив про допомогу, аби перевірити — чи справді вона дійшла до людей.

Так, Бучанська РВА у відповідь на журналістський запит повідомила, що у них відсутні підтвердження про отримання такої допомоги.

Поліська селищна рада, що на Київщині, повідомила, що інформацію надати не може, тому що це таємниця досудового розслідування.

"Вказана у відповіді стаття кримінального правопорушення порушується під час незаконного використання гуманітарної допомоги, щоб отримати прибуток. За даними журналістів, Поліська селищна рада не отримувала допомогу", - йдеться в розслідуванні.

Харківська міська рада також не отримала жодної допомоги від Інституту сестринської справи на виділені йому Мінсоцом 9,2 мільйони гривень.

Що говорять у Мінсоцполітики?

Журналісти запитали у Міністерства соціальної політики, як чиновники контролювали використання коштів з гуманітарного рахунку. У відповіді йдеться, що посадовці досліджували звіти і зверталися до фондів та організацій лише щодо невикористаних грошей та їх повернення.

Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка просила про допомогу в однієї з організацій для свого округу сказала, що звернутися до цієї спілки їй порадила тодішня очільниця Мінсоцу Марина Лазебна.

"Я вам точно кажу, що ні ніяких розкрадань при мені не було, все контролювалося. Якщо є якісь питання у правоохоронних органів, вони можуть звертатися до мене. Я в країні і нікуди не виїжджала", — повідомляє журналістам Марина Лазебна.

Перший голова Комісії Борис Лебедцов також заявив, що кошти надавали лише тим організаціям, які мали листи-прохання від офіційних структур про те, що потрібна допомога і в якій кількості.

Перший заступник Міністра і за сумісництвом другий голова Комісії Євген Котик вважає, що зі сторони Мінсоцполітики було зроблено максимум в межах його повноважень і функцій.

Тодішнє керівництво Мінсоцу стверджує, що про офіційне слідство, яке триває вже понад рік, нічого не знає і з правоохоронцями не спілкувалось.

Кримінальне провадження щодо гуманітарної допомоги розслідується Національним антикорупційним бюро України.

Міністерка Лазебна та двоє її заступників – Лебедцов та Котик, які очолювали Комісію з питань розподілу гуманітарних коштів, звільнилися один за одним влітку минулого року.