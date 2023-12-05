Міноритарний власник ТРЦ Ocean Plaza пригрозив державі судом

ТРЦ OCEAN PLAZA

Компанія "Ланіта Інвест", яка володіє 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza і контролюється бізнесменом Андрієм Івановим, звинуватила державу в обмеженні її прав і пригрозила тривалими судовими процесами.

Про це пише liga.net із посиланням на заяву компанії.

ТРЦ Ocean Plaza раніше належав підсанкційним російським бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам.

Безпосереднім власником Ocean Plaza є ТОВ "ІС Либідь", при цьому державна частка - 66,5%, а Іванову належить 33,5%.

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Як зазначає видання, статут "ІС Либідь" був прописаний так, "що без Іванова жодне важливе рішення ухвалити було неможливо, бо все, що належало до компетенції загальних зборів (вищого органу управління ТОВ), мало ухвалюватися 3/4 голосів".

Проте 24 листопада колегія при Міністерстві юстиції скасувала цю редакцію статуту, і тепер рішення можуть ухвалюватися простою більшістю.

"Також обмежено повноваження дирекції: за скасованим статутом вона могла без проведення загальних зборів ухвалювати правочини на суму до 1 млн дол, тепер ця сума не може перевищувати 50 тис дол.

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Скасований статут передбачав зміни та розширення складу дирекції компанії, а також диверсифікацію компетенцій і функціональних обов'язків кожного з директорів", - йдеться у повідомленні.

"ТОВ "Ланіта Інвест", яка володіє третиною ТРЦ "Оушен Плаза", вважає рішення держави неправомірним і таким, що спровокує тривалі судові процеси, а отже - завдасть шкоди інвестору й активу", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо:

У жовтні в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин говорив в інтерв'ю ЕП, що Фонд держмайна хоче змінити менеджмент ТОВ "Інвестиційний союз Либідь", але це неможливо, поки не буде оскаржений статут підприємства.

Раніше Фонд держмайна звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку в столичному ТРЦ Ocean Plaza для продажу на відкритому аукціоні.

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Економічна правда