Новини 28 грудня: індексації пенсій у 2024 може не бути, у Чорному морі підірвалось цивільне судно

Про російські активи. США запропонували робочим групам G7 вивчити способи конфіскації 300 млрд доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про підрив судна. У Чорному морі стався підрив на російській морській міні цивільного судна під прапором Панами - балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Про пенсії. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

Про спонсорів війни. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного виробника мотовсюдиходів - китайську компанію Shandong Odes Industry Co., Ltd (Aodes).

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Про курс гривні. Гривня завершує рік, оновивши мінімум офіційного курсу, - на рівні 37,98 гривні за долар.

Ексклюзив ЕП

Україна може виробляти значно більше зброї. Що для цього потрібно?

Вітчизняний ОПК кратно нарощує виробництво. Для реалізації всього його потенціалу не вистачає фінансування, кадрів та ефективної взаємодії держави з бізнесом.

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