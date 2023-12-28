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У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами

Четвер, 28 грудня 2023, 10:35 - Олексій Павлиш
 

У Чорному морі стався підрив на російській морській міні цивільного судна під прапором Панами - балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

"Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт", - йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що при огляді судна та опитуванні капітана виявили двох моряків, які отримали поранення. Одному надали допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні, його стан задовільний.

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До судна спрямували буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

 

Економічна правда

війна
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