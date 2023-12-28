У разі відсутності міжнародної фіндопомоги індексації пенсій у 2024 році може не бути – Мінсоцполітики

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Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна".

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, - це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими.

Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", - пояснила Жолнович. За її словами, у зв'язку з цим проблем із виплатою пенсій не має бути.

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"Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики, як відсутність міжнародної фінансової допомоги, говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", - запевнила вона.

Міністр додала, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

"Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", - сказала Жолнович.

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Щодо соціальних виплат, зокрема, допомога малозабезпеченим особам, ВПО та іншим категоріям, то, за її словами, ці видатки фінансуються міжнародними партнерами.

Жолнович також повідомила, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже 2 млрд доларів, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.

Нагадаємо:

В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року, заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Згодом вона пояснила, що такий ризик є у довготривалій перспективі.

Економічна правда