Новини 25 грудня: Україна виконала ще одну вимогу МВФ, прибутки банків перевищили 130 мільярдів

Про міжнародну допомогу. Україна отримала 1,34 млрд доларів як шосте додаткове фінансування на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони.

Про МВФ. Україна виконала один зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду у сфері інвестицій.

Про санкції. Міністерство юстиції 25 грудня ініціювало стягнення в дохід держави активів ТОВ "Роял Пей", пов'язаного з російською букмекерською компанією 1xbet, на 1,8 мільярда гривень.

Про банки. Платоспроможні українські банки з січня по листопад отримали 130,55 мільярда гривень прибутку, що у 6,7 разів вище, ніж в аналогічний період торік (19,43 мільярда гривень).

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Про РФ. Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що готується до посилення санкцій, спрямованих на економіку країни.

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