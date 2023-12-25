У центробанку Росії готуються до посилення санкцій

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Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що готується до посилення санкцій, спрямованих на економіку країни.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК.

За її словами, структурна перебудова російської економіки йде "досить швидко", оскільки бізнес адаптується до санкцій.

"Є спокуса подумати, що нам, як то кажуть, море по коліно після того, як витримали початковий шторм, хоча ми повинні бути готові до посилення санкційного тиску", – сказала вона.

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Також Набіулліна зазначила, що транскордонні платежі залишаються проблемою для багатьох компаній. За її словами, у розвитку довгострокового фінансування також існують "дуже серйозні" проблеми.

"Ми не можемо сказати, що відповіли на всі виклики", - сказала Набіулліна.

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Мінфін США оголосив, що застосує санкції проти банків, які сприяють угодам, за якими Росія закуповує напівпровідники, шарикопідшипники та інше обладнання, необхідне для її військової машини, навіть якщо вони не знають, що роблять це.

ЄС 15 грудня підтримав 12-й пакет санкцій проти Росії.