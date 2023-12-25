Прибутки українських банків сягнули понад 130 мільярдів

Платоспроможні українські банки з січня по листопад отримали 130,55 мільярда гривень прибутку, що у 6,7 разів вище, ніж в аналогічний період торік (19,43 мільярда гривень).

Про це свідчать дані НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

У листопаді чистий прибуток знизився до 7,85 млрд грн із 12,85 млрд грн у жовтні. Зниження прибутку порівняно з попередніми місяцями пояснюють, зокрема, зростанням відрахувань у резерви минулого місяця до 3,75 млрд грн, що є рекордним показником для цього року, тоді як у попередні два місяці резерви навіть розформувалися в обсязі до 1 млрд грн.

Загальні доходи фінустанов за 11 місяців зросли на 25,7% до аналогічного періоду минулого року, зокрема чистий процентний дохід збільшився на 34,5% - до 182,22 млрд грн, тоді як чистий комісійний - на 2,5%, до 45,6 млрд грн.

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Частка процентних доходів банків у загальній структурі за листопад залишилася на рівні жовтня - 68,1%, тоді як у листопаді минулого року вона була на рівні 60,2%. Частка комісійних за підсумками минулого місяця також не змінилася - 21,7%, тоді як рік тому вона була вищою - 23,7%.

Частка надходжень від валютних операцій зросла в листопаді на 0,1 п.п. - до 7,1%, тоді як в аналогічний період минулого року вона сягала 13,1%.

За 11 місяців цього року банки сплатили 26,17 млрд грн податку на прибуток, зокрема в листопаді - 4,13 млрд грн.

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Нагадуємо:

За 10 місяців цього року українські банки заробили 122,7 млрд грн - вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.

6 грудня 2023 року президент підписав закон про введення додаткового оподаткування надприбутків банків: 50% за 2023 рік та 25%, починаючи з 2024 року.

Верховна Рада 21 листопада ухвалила в цілому читанні законопроєкт про додаткове оподаткування банків №9656д.

Міністерство фінансів ініціювало зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподатування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року.