Мін’юст ініціював конфіскацію активів компанії, пов’язаної з букмекером 1xbet

Міністерство юстиції 25 грудня ініціювало стягнення в дохід держави активи ТОВ "Роял Пей".

Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Так, Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави.

"Просимо застосувати санкцію до ТОВ "Роял Пей" та стягнути в бюджет України цінні папери та грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн", - зазначила вона.

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Нагадуємо:

У березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.

Серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, зокрема, було пов’язане з букмекерською компанією 1xbet ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe).

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У червні в управління АРМА передали 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) - ця структура пов'язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України.