Новини 22 грудня: Звільнення уповноваженого АМКУ, Україна та Польща узгодили розблокування кордону

Про блокаду кордону. Представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

Про бронювання працівників. Міністерство оборони готує пакетні зміни бронювання працівників від мобілізації й одна з пропозицій – оновлена процедура.

Про звільнення уповноваженого АМКУ. Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, через чотири дні після призначення.

Про банки. Національний банк України провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектора країни.

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Про відпустки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впорядкування надання та використання відпусток.

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