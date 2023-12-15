Новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет

Про гроші від Світового банку. Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. Ці кошти зокрема направлять на соцвиплати.

Про "Київстар". Мобільний оператор "Київстар" заявив, що фахівці компанії включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.

Про Дунайську комісію. Дунайська комісія вирішила позбавити Росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.

Про УЗ. "Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях перший зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм.

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Про санкції проти РФ. Японський уряд оголосив про запровадження санкцій проти 135 російських та повʼязаних з РФ компаній та фізичних осіб, які допомагали Росії обходити санкційні обмеження. Пакет також містить заборону імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року.

Ексклюзив ЕП

Биті Tesla із США та нові "китайці". Чому в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів

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Українці все частіше обирають електромобілі. Які моделі найбільш популярні, скільки вони коштують та чим вироблені в Китаї електрокари відрізняються від європейських та американських.