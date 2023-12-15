Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. Ці кошти зокрема направлять на соцвиплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету", – уточнив прем’єр.

Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF), уточнив Шмигаль.

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Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії, підкреслив глава українського уряду.

Нагадаємо:

Міністерство соціальної політики та Світовий банк підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

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