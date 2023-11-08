"Військовий" ПДФО з місцевих до держбюджету: Рада з другої спроби схвалила законопроєкт

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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Документ підтримали 253 нардепи.

За словами Підласи, серед ключових норм законопроєкту:

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доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони;

"військове ПДФО" з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету;

з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

При цьому, додала Підласа, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

"Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення)", - написала також голова бюджетного комітету.

За її словами, згідно із законопроєктом, у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад, також у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями, а села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати).

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При цьому залишки на рахунках ОМС (органів місцевого самоврядування) можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо.

Нагадуємо:

Верховна Рада 17 жовтня не схвалила в другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.

Законопроєкт тоді відправили на повторне друге читання. Також парламентарі підтримали скорочені терміни підготовки до повторного другого читання.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї. Законопроєкт мав залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевняли, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Водночас законопроєкт викликав напружену реакцію серед громад.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала за основу законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

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Економічна правда