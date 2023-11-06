Місія МВФ починає обговорення з Україною другого перегляду програми

getty images

Місія МВФ 6 листопада починає обговорення заходів з представниками влади України щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив постійний представник МВФ до України Ваграм Степанян.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та консультацій за Статтею IV Угод МВФ у 2023 році", - заявив Степанян.\

Читайте також: Історичне рішення. Як нова програма МВФ дозволить Україні залучити понад 50 мільярдів доларів

Реклама:

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить Україні залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол.

Перед цим повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Реклама:

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Економічна правда