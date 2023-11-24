Новини 24 листопада: Ексголова Держспецзв'язку вийшов з-під варти, ВВП у жовтні зріс на 10,5%

Про справу ексочільника Держспецзв'язку. Ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу.

Про зростання ВВП. Українська економіка у жовтні за попередніми оцінками зросла на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про підозру ексочільнику ФДМУ. Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Про водопостачання в Запорізькій обл. КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради опинився у кризовій ситуації. ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" протягом 2022 та 2023 років намагається стягнути з КП "Облводоканал" ЗОР кошти за нібито спожиту підприємством електроенергію на окупованих територіях.

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Про ситуацію на кордоні з Польщею. Станом на 9 ранку 24 листопада продовжується блокування трьох напрямків на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Там, за інформацією польських прикордонників, у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.

Ексклюзиви ЕП

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Чорна п'ятниця чорних маркетологів

ЕП дослідила, як інтернет-магазини облаштували "чорну п'ятницю", щоб спокушати українців до купівлі товарів.

Швейна рота. Як двоє подруг об'єднали понад 500 швей, щоб шити кіберодяг для поранених

Волонтери з Дніпра об'єднали понад пів тисячі швей з України і з-за кордону та шиють адаптивний одяг для поранених військових.