Новини 23 листопада: нові санкції проти росіян, Україна отримала $400 мільйонів від Британії

Про санкції. Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Про гроші від Британії. Державний бюджет України 23 листопада отримав близько 400 мільйонів доларів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку для покриття соціальних видатків.

Про Держспецзв'язку. Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Про Коломойського. Шевченківський райсуд Києва 23 листопада продовжив досудове розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно.

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Про блокаду кордону. Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.

Ексклюзиви ЕП

Продай мені цей дрон. Як бюрократія гальмує розробку нової української зброї

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Українські компанії намагаються задовольнити попит армії на нові типи зброї. Поки що на заваді їм стоїть лише бюрократична машина, з якою під час війни вдається ефективно боротися.

Долари 1996 року, зношені та пошкоджені купюри: яку валюту мають право обміняти українці

Обмін старих та пошкоджених доларів. ЕП пояснює, коли банки можуть стягувати комісію за обмін валюти і які долари можуть не прийняти.