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Україна отримала 400 мільйонів доларів від Британії

Четвер, 23 листопада 2023, 12:54 - Анастасія Жарикова

Державний бюджет України 23 листопада отримав близько 400 мільйонів доларів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку для покриття соціальних видатків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві зазначили, що залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine. 

Фінансування спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсій та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій.

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Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом. 

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року становить 2 млрд доларів США.

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Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Економічна правда

Мінфін Україна Британія кредит бюджет
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