Новини 22 листопада: черговий транш макрофіну від ЄС, суд відкрив справу про банкрутство МАУ

Про транш макрофіну від ЄС. Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про МАУ. Господарський суд м. Києва 22 листопада вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Про ставки за мікрокредитами. Верховна Рада на засіданні 22 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №9422, який обмежує ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

Про блокаду кордону. Федерація роботодавців Україна оцінила збитки, які зазнала економіка України через блокування кордону польськими перевізниками, у понад 400 мільйонів євро.

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Про бронювання ФОПів. ФОПи і гіг-контрактери не підлягатимуть бронюванню - Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтримали цю пропозицію.

Ексклюзиви ЕП

Надподатки на надприбутки: чому держава оподатковує банки "заднім числом" і що це змінить?

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21 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво збільшує ставку податку на прибуток для банків. З банків стягнуть половину прибутків за 2023 рік. Скільки коштів це принесе бюджету та як це рішення вплине на стійкість банків?

Економіст з бензопилою. Як новий президент Аргентини виводитиме країну з кризи?

Президентські вибори в Аргентині виграв радикальний лібертаріанець Хав’єр Мілей. Хто він, чому його обіцянкам повірили аргентинці і як він ставиться до України?